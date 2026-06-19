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Команда Лагно и Мурзина стала третьей на командном ЧМ по рапиду - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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16:16 19.06.2026
Команда Лагно и Мурзина стала третьей на командном ЧМ по рапиду

Hexamind Chess Team завоевала бронзу командного ЧМ по рапиду в Гонконге

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шахматная команда Hexamind Chess Team с россиянами Екатериной Лагно и Володаром Мурзиным в составе заняла третье место на командном чемпионате мира по рапиду в Гонконге.
  • Первое место на чемпионате заняла китайская команда Dragon Chilling.
  • Призовой фонд чемпионата мира по рапиду составил 310 тысяч евро.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шахматная команда Hexamind Chess Team с россиянами Екатериной Лагно и Володаром Мурзиным в составе заняла третье место на командном чемпионате мира по рапиду, который прошел в Гонконге.
В составе команды также выступали Алиреза Фирузджа, Левон Аронян, Аниш Гири, Видит Гуджрати и Дивья Дешмукх.
Первое место заняла китайская команда Dragon Chilling, за которую выступали Дин Лижэнь, Цзюй Вэньцзюнь, Вэй И, Юй Янъи, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши и Лэй Тинцзе. Второе место заняла команда Team MGD1 (Арджун Эригайси, Нихал Сарин, Абхиманью Пураник, Пранав В, Леон Люк Мендонка, Харика Дронавалли, Шринатх Нараянан, Абхиджит Шах Арьян).
Чемпионы 2025 года в блице WR Chess с норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянкой Александрой Горячкиной заняли 17-е место в турнирной таблице.
Призовой фонд командного чемпионата мира по рапиду составил 310 тысяч евро. Соревнования по блицу пройдут 20 и 21 июня.
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СпортГонконгЕкатерина ЛагноДин ЛижэньВэй ИЛевон АронянАниш ГириЦзюй ВэньцзюньШахматы
 
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