Краткий пересказ от РИА ИИ Высшая прокуратура Сербии заявила, что в ходе протестов в марте 2025 года демонстранты планировали сымитировать звуковую пушку.

Целью имитации было обвинить государственные структуры в применении акустического оборудования, чтобы создать панику и вызвать беспорядки.

Высшая прокуратура предписала управлению уголовной полиции Сербии по борьбе с терроризмом собрать информацию и установить личности участников собрания "Студентов в блокаде".

БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Высшая прокуратура Сербии (VJT) заявила, что в ходе протестов в марте 2025 года демонстранты планировали сымитировать звуковую пушку в Белграде для дискредитации властей, провоцирования беспорядков и свержения конституционного строя.

Надзорный орган сообщил, что при обыске на философском факультете Белградского госуниверситета обнаружены материалы со встречи рабочей группы по безопасности организации "Студенты в блокаде" 22 января 2025 года.

« "Темой дискуссии была "звуковая пушка" и говорилось, что ее применение получило бы "жирный ответ из Брюсселя"... Участники этого собрания и другие лица подозреваются в том, что... предпринимали шаги для проведения симуляции применения "звуковой пушки" со стороны госорганов на протесте 15 марта 2025 года", - говорится в сообщении Высшей прокуратуры.

Отмечается, что целью было обвинить госструктуры в применении этого акустического оборудования, "чтобы создать панику в обществе и вызвать страх у граждан, вызвать беспорядки, ведущие к насильственной смене конституционного порядка и угрозе безопасности государства".

Высшая прокуратура в связи с этим предписала управлению уголовной полиции Сербии по борьбе с терроризмом собрать информацию и установить личности участников собрания "Студентов в блокаде" и опросить их об обстоятельствах встречи 22 января 2025 года и последовавших действий на протесте 15 марта, так как имеются элементы преступлений - "призывы к насильственной смене конституционного порядка".

Президент Александр Вучич , МВД Сербии, министерство обороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде