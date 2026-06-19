Власти Сербии обвинили демонстрантов в попытке сымитировать звуковую пушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высшая прокуратура Сербии заявила, что в ходе протестов в марте 2025 года демонстранты планировали сымитировать звуковую пушку.
- Целью имитации было обвинить государственные структуры в применении акустического оборудования, чтобы создать панику и вызвать беспорядки.
- Высшая прокуратура предписала управлению уголовной полиции Сербии по борьбе с терроризмом собрать информацию и установить личности участников собрания "Студентов в блокаде".
БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Высшая прокуратура Сербии (VJT) заявила, что в ходе протестов в марте 2025 года демонстранты планировали сымитировать звуковую пушку в Белграде для дискредитации властей, провоцирования беспорядков и свержения конституционного строя.
Надзорный орган сообщил, что при обыске на философском факультете Белградского госуниверситета обнаружены материалы со встречи рабочей группы по безопасности организации "Студенты в блокаде" 22 января 2025 года.
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"Темой дискуссии была "звуковая пушка" и говорилось, что ее применение получило бы "жирный ответ из Брюсселя"... Участники этого собрания и другие лица подозреваются в том, что... предпринимали шаги для проведения симуляции применения "звуковой пушки" со стороны госорганов на протесте 15 марта 2025 года", - говорится в сообщении Высшей прокуратуры.
Отмечается, что целью было обвинить госструктуры в применении этого акустического оборудования, "чтобы создать панику в обществе и вызвать страх у граждан, вызвать беспорядки, ведущие к насильственной смене конституционного порядка и угрозе безопасности государства".
Высшая прокуратура в связи с этим предписала управлению уголовной полиции Сербии по борьбе с терроризмом собрать информацию и установить личности участников собрания "Студентов в блокаде" и опросить их об обстоятельствах встречи 22 января 2025 года и последовавших действий на протесте 15 марта, так как имеются элементы преступлений - "призывы к насильственной смене конституционного порядка".
Президент Александр Вучич, МВД Сербии, министерство обороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
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