Сечин прокомментировал ситуацию на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая.
- Все заправки "Роснефти" продолжат стабильно работать, без ограничений по заправке, за исключением использования канистр.
- "Роснефть" будет гарантировать обеспечение топливом на своих заправках, несмотря на сложности с поставками.
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн — РИА Новости. Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая, но все заправки "Роснефти" продолжат стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, накладываются на внеплановые работы на НПЗ", — сказал он.
"Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе. И можете даже не сомневаться — все будет стабильно работать. Но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка", — добавил Сечин.
Он отметил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива и это создает дополнительные сложности, но "Роснефть" на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно.