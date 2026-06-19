Сечин прокомментировал ситуацию на АЗС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн — РИА Новости. Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая, но все заправки "Роснефти" продолжат стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, накладываются на внеплановые работы на НПЗ", — сказал он.