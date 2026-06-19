Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II) выполнил полет над акваторией Черного моря.
- Самолет вылетел из города Констанца в Румынии, выполнил два круга над Черным морем, после чего развернулся в сторону Румынии.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в очередной раз выполняет полет над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.