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Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 19.06.2026
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16:26 19.06.2026
Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик

Над Черным морем заметили самолет-разведчик Bombardier Challenger 650

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II) выполнил полет над акваторией Черного моря.
  • Самолет вылетел из города Констанца в Румынии, выполнил два круга над Черным морем, после чего развернулся в сторону Румынии.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в очередной раз выполняет полет над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно полетным данным, самолет вылетел из города Констанца в Румынии, выполнил два круга над Черным морем, пролетая мимо Крыма и не долетая до границы России с Грузией, а на третьем заходе развернулся в сторону Румынии, не пролетев и половины пройденного ранее маршрута.
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Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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