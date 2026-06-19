Самолет, подаренный Трампу Катаром, ввели в строй

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп получил в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8.

Самолет VC-25B Bridge официально присоединился к президентской авиагруппе и готовится начать тестовые полеты.

После тестовых полетов самолет будет обеспечивать перевозку американского лидера.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подаренный президенту США Дональду Трампу самолет от Катара введен в строй и скоро начнет его перевозить после финальных тестовых полетов, сообщили ВВС США.

"Самолет VC-25B Bridge военно-воздушных сил официально присоединился к президентской авиагруппе и начнет приемо-сдаточные полеты… самолет введен в строй, чтобы обеспечить продолжение критически важных и безопасных полетов для верховного главнокомандующего", - говорится в релизе на сайте американских ВВС.

Отмечается, что тестовые полеты станут "финальным экзаменом" для самолета прежде чем он начнет перевозить американского лидера.

В мае американские ВВС сообщали о завершении программы летных испытаний и начале покраски подаренного Катаром лайне ра Boeing 747, подтвердив готовность самолета к передаче Трампу этим летом.