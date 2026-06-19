Самолет, подаренный Трампу Катаром, ввели в строй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп получил в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8.
- Самолет VC-25B Bridge официально присоединился к президентской авиагруппе и готовится начать тестовые полеты.
- После тестовых полетов самолет будет обеспечивать перевозку американского лидера.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подаренный президенту США Дональду Трампу самолет от Катара введен в строй и скоро начнет его перевозить после финальных тестовых полетов, сообщили ВВС США.
"Самолет VC-25B Bridge военно-воздушных сил официально присоединился к президентской авиагруппе и начнет приемо-сдаточные полеты… самолет введен в строй, чтобы обеспечить продолжение критически важных и безопасных полетов для верховного главнокомандующего", - говорится в релизе на сайте американских ВВС.
Отмечается, что тестовые полеты станут "финальным экзаменом" для самолета прежде чем он начнет перевозить американского лидера.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом.