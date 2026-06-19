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Самолет, подаренный Трампу Катаром, ввели в строй - РИА Новости, 19.06.2026
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23:00 19.06.2026 (обновлено: 23:12 19.06.2026)
Самолет, подаренный Трампу Катаром, ввели в строй

Подаренный Трампу самолет от Катара скоро начнет летать

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп получил в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8.
  • Самолет VC-25B Bridge официально присоединился к президентской авиагруппе и готовится начать тестовые полеты.
  • После тестовых полетов самолет будет обеспечивать перевозку американского лидера.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подаренный президенту США Дональду Трампу самолет от Катара введен в строй и скоро начнет его перевозить после финальных тестовых полетов, сообщили ВВС США.
"Самолет VC-25B Bridge военно-воздушных сил официально присоединился к президентской авиагруппе и начнет приемо-сдаточные полеты… самолет введен в строй, чтобы обеспечить продолжение критически важных и безопасных полетов для верховного главнокомандующего", - говорится в релизе на сайте американских ВВС.
Отмечается, что тестовые полеты станут "финальным экзаменом" для самолета прежде чем он начнет перевозить американского лидера.
В мае американские ВВС сообщали о завершении программы летных испытаний и начале покраски подаренного Катаром лайнера Boeing 747, подтвердив готовность самолета к передаче Трампу этим летом.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом.
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