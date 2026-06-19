Самолет из Владивостока совершил внеплановую посадку в Хабаровске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, летевший по маршруту Владивосток — Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска.
- Приземление произошло из-за плохого самочувствия пассажира.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Самолет, летевший по маршруту Владивосток – Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
"Подтверждаем посадку данного рейса в аэропорту Хабаровск в 14.27 (07.27 мск). Вылетел в 15.30 (08.30 мск)", - сказал собеседник.
По информации на сайте аэропорта "Шереметьево", прибытие самолета ожидается в 15.30 вместо запланированных 14.05.
Как уточнили РИА Новости в авиационных службах, самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
15 ноября 2025, 06:41