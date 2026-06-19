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Самолет из Владивостока совершил внеплановую посадку в Хабаровске - РИА Новости, 19.06.2026
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09:45 19.06.2026
Самолет из Владивостока совершил внеплановую посадку в Хабаровске

Самолет из Владивостока сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, летевший по маршруту Владивосток — Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска.
  • Приземление произошло из-за плохого самочувствия пассажира.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Самолет, летевший по маршруту Владивосток – Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
"Подтверждаем посадку данного рейса в аэропорту Хабаровск в 14.27 (07.27 мск). Вылетел в 15.30 (08.30 мск)", - сказал собеседник.
По информации на сайте аэропорта "Шереметьево", прибытие самолета ожидается в 15.30 вместо запланированных 14.05.
Как уточнили РИА Новости в авиационных службах, самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.
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ПроисшествияХабаровскВладивостокМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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