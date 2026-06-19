Президент Мадагаскара подтвердила участие в саммите Россия —Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия — Африка.
- Ее участие в саммите было подтверждено на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия-Африка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Рады были, что госпожа министр подтвердила участие в этом саммите президента возрождения Мадагаскара", - сказал он в на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.