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Президент Мадагаскара подтвердила участие в саммите Россия —Африка - РИА Новости, 19.06.2026
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14:40 19.06.2026 (обновлено: 14:42 19.06.2026)
Президент Мадагаскара подтвердила участие в саммите Россия —Африка

Лавров: президент Мадагаскара подтвердила участие в III саммите Россия —Африка

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкБаннер на мосту с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка"
Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия — Африка.
  • Ее участие в саммите было подтверждено на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина примет участие в третьем саммите Россия-Африка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Рады были, что госпожа министр подтвердила участие в этом саммите президента возрождения Мадагаскара", - сказал он в на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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