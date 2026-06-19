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Российские саблистки вышли в финал ЧЕ в командных соревнованиях - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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17:56 19.06.2026
Российские саблистки вышли в финал ЧЕ в командных соревнованиях

Российские саблистки вышли в финал командных соревнований ЧЕ по фехтованию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли на соревнованиях по фехтованию
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские саблистки вышли в финал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию.
  • В полуфинале сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 45:38.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские саблистки вышли в финал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).
В полуфинале сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, обыграла команду Венгрии со счетом 45:38.
В финале турнира российские саблистки встретятся с командой Франции, поединок пройдет позднее в пятницу.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
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СпортФранцияРоссияВенгрияАлександр Михайлов (генерал-майор)Международная федерация фехтования (FIE)Чемпионат Европы по фехтованию
 
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