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Посольство сообщило о задержании россиянина в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 19.06.2026
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22:54 19.06.2026 (обновлено: 23:26 19.06.2026)
Посольство сообщило о задержании россиянина в аэропорту Кишинева

Посольство в Молдавии обвинило власти в нарушении прав удерживаемого россиянина

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства России в Кишиневе
Здание посольства России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При прохождении таможенного контроля в аэропорту Кишинева задержали гражданина России.
  • В отношении него применяют жесткие допросы.
  • Это привело к ухудшению состояния его здоровья.
  • Москва потребовала от местных властей немедленных разъяснений и предоставления доступа к задержанному.
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Посольство России в Молдавии сообщило о грубом нарушении прав российского гражданина, задержанного в аэропорту Кишинева.
"Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами и провокационными действиями", — говорится в заявлении дипмиссии.
Все это привело к тяжелым последствиям для его здоровья, отметили там.
Инцидент произошел 19 июня во время прохождения процедур таможенного контроля. Россиянину также без внятных правовых оснований запретили покидать территорию республики.
Российская сторона расценивает произошедшее как грубое пренебрежение нормами международного права и консульскими обязательствами. Москва потребовала от властей Молдавии немедленных разъяснений и предоставления доступа к задержанному.
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