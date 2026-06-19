Посольство сообщило о задержании россиянина в аэропорту Кишинева

Краткий пересказ от РИА ИИ При прохождении таможенного контроля в аэропорту Кишинева задержали гражданина России.

В отношении него применяют жесткие допросы.

Это привело к ухудшению состояния его здоровья.

Москва потребовала от местных властей немедленных разъяснений и предоставления доступа к задержанному.

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Посольство России в Молдавии сообщило о грубом нарушении прав российского гражданина, задержанного в аэропорту Кишинева.

"Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами и провокационными действиями", — говорится в заявлении дипмиссии.

Все это привело к тяжелым последствиям для его здоровья, отметили там.

Инцидент произошел 19 июня во время прохождения процедур таможенного контроля. Россиянину также без внятных правовых оснований запретили покидать территорию республики.