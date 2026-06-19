"Единая Россия" выступила в защиту прав самозанятых

Краткий пересказ от РИА ИИ В "Единой России" считают важным обеспечить неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года.

Партия инициировала изменения в Трудовой кодекс для более четкого разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений.

"Единая Россия" и "Опора России" будут добиваться создания понятных правил и норм, которые защищают права самозанятых и способствуют развитию добросовестного бизнеса.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В "Единой России" считают важным обеспечить неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, заявил РИА Новости председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

"Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе", — сказал Калинин

Он отметил, что партия инициировала изменения в Трудовой кодекс, которые направлены на более четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. Сейчас идет обсуждение предложений с отраслевыми организациями и профсоюзами.

Отдельной темой стал налоговый режим для самозанятых. По словам Калинина, этот режим создавался для легальной и удобной работы, чтобы люди могли зарабатывать без оформления массы ненужных документов.

"Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги. В 2025 году самозанятые заплатили 137 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", — отметил он.

Калинин подчеркнул, что важно обеспечить законодательно гарантированные условия налогового режима.