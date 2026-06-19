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"Единая Россия" выступила в защиту прав самозанятых - РИА Новости, 19.06.2026
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19:20 19.06.2026 (обновлено: 22:56 19.06.2026)
"Единая Россия" выступила в защиту прав самозанятых

В ЕР призвали обеспечить неизменность условий работы самозанятых

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Партия "Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Единой России" считают важным обеспечить неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года.
  • Партия инициировала изменения в Трудовой кодекс для более четкого разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений.
  • "Единая Россия" и "Опора России" будут добиваться создания понятных правил и норм, которые защищают права самозанятых и способствуют развитию добросовестного бизнеса.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В "Единой России" считают важным обеспечить неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, заявил РИА Новости председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство", глава общероссийской организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе", — сказал Калинин.
Он отметил, что партия инициировала изменения в Трудовой кодекс, которые направлены на более четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. Сейчас идет обсуждение предложений с отраслевыми организациями и профсоюзами.
Отдельной темой стал налоговый режим для самозанятых. По словам Калинина, этот режим создавался для легальной и удобной работы, чтобы люди могли зарабатывать без оформления массы ненужных документов.
"Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги. В 2025 году самозанятые заплатили 137 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", — отметил он.
Калинин подчеркнул, что важно обеспечить законодательно гарантированные условия налогового режима.
"Единая Россия" и "Опора России" будут держать данный вопрос на контроле и добиваться создания понятных всем и исполняемых правил и норм, которые защищают права самозанятых и создают условия для развития добросовестного, социально-ответственного бизнеса", — заключил он.
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