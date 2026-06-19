МИД России отменил рекомендации по поездкам в страны Персидского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД России отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива.

17 июня был заключен меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

Меморандум определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в связи с изменением обстановки отменяет рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива, заявили в дипведомстве.

"В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении на сайте министерства.