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МИД России отменил рекомендации по поездкам в страны Персидского залива - РИА Новости, 19.06.2026
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18:41 19.06.2026 (обновлено: 18:47 19.06.2026)
МИД России отменил рекомендации по поездкам в страны Персидского залива

МИД РФ отменил рекомендации по отказу от поездок в страны Персидского залива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива.
  • 17 июня был заключен меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.
  • Меморандум определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в связи с изменением обстановки отменяет рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива, заявили в дипведомстве.
"В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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