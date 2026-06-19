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Россия готова к диалогу с США по урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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16:27 19.06.2026
Россия готова к диалогу с США по урегулированию на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине на основе предложений Анкориджа

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к диалогу с США по урегулированию на Украине на основе предложений Вашингтона.
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет позицию приверженности путям урегулирования, предложенным американской стороной на саммите в Анкоридже.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по урегулированию на Украине на основе предложений Вашингтона во время саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на то, что (госсекретарь США - ред.) Марко Рубио сказал, что мы не можем посредничать - мы за Украину, президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он готов опять вернуться к своим усилиям по содействию урегулирования украинского кризиса. Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с коллегой из Мадагаскара.
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