Рейтинг@Mail.ru
ВС России с начала июня поразили 1,5 тысячи дронов под Сумами и Харьковом - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 19.06.2026
ВС России с начала июня поразили 1,5 тысячи дронов под Сумами и Харьковом

Группировка войск "Север" с начала июня уничтожила около 1,5 тысяч дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие с начала июня уничтожили около 1,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском и харьковском направлениях.
  • Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться на всех направлениях.
КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие с начала июня уничтожили около 1,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском и харьковском направлениях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Расчеты ПВО и мобильные огневые группы в ходе несения боевого дежурства на сумском и харьковском направлениях обнаружили и сбили более тысячи ударных БПЛА большой дальности, около 250 беспилотников октокоптерного типа и свыше 200 ударных и разведывательных БПЛА", – рассказали в группировке войск "Север".
Собеседник уточнил, что все летательные аппараты противника запускали с территории Украины. Он также добавил, что подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться на всех направлениях, тем самым расширяя зону безопасности.
Флаг США на Капитолии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Признали очевидное". Почему США наконец согласились с Россией по Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала