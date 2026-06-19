ВС России с начала июня поразили 1,5 тысячи дронов под Сумами и Харьковом

КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие с начала июня уничтожили около 1,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском и харьковском направлениях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"Расчеты ПВО и мобильные огневые группы в ходе несения боевого дежурства на сумском и харьковском направлениях обнаружили и сбили более тысячи ударных БПЛА большой дальности, около 250 беспилотников октокоптерного типа и свыше 200 ударных и разведывательных БПЛА", – рассказали в группировке войск "Север".