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Если бы Россия осталась в G8, конфликта на Украине не было бы, заявил Трамп - РИА Новости, 19.06.2026
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22:32 19.06.2026
Если бы Россия осталась в G8, конфликта на Украине не было бы, заявил Трамп

Трамп: если бы Россия осталась в G8, конфликта на Украине не было бы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине можно было бы избежать.
  • Песков отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине можно было бы избежать.
"Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, возможно, не было бы и войны между Россией и Украиной, но (бывший президент США Барак - ред.) Обама не хотел, чтобы (президент России Владимир - ред.) Путин там был. Думаю, еще один-двое тоже были против", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.
Трамп ранее уже называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
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