Утвержден список специальностей по новой системе высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки в вузах.

Это произошло в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования.

Прием на обучение по таким программам начнется с приемной кампании 2026/27 учебного года.

После выпуска все поступившие будут иметь дипломы нового образца с прописанной в них новой квалификацией.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в обновленный перечень вошли такие укрупненные группы специальностей, как "Математика и механика", "Компьютерные и инновационные науки", "Физика и астрономия", "Химия", "Науки о Земле", "Биологические науки", "Архитектура", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "Машиностроение" и ряд других направлений подготовки.

Кроме того, в документе присутствует перечень научных специальностей, по которым осуществляется реализация программ аспирантуры в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Туда вошли такие области, как "Естественные науки", "Технические науки", "Медицинские науки", "Сельскохозяйственные науки", а также "Социальные и гуманитарные науки".

Прием на обучение в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования начнется с приемной кампании 2026/27 учебного года.

Как сообщили агентству в МГТУ имени Баумана, все обучающиеся по ней студенты после выпуска получат дипломы нового образца. В них будет прописана новая квалификация в зависимости от направления подготовки согласно соответствующему постановлению.