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Утвержден список специальностей по новой системе высшего образования - РИА Новости, 20.06.2026
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19:07 19.06.2026 (обновлено: 01:28 20.06.2026)
Утвержден список специальностей по новой системе высшего образования

Правительство утвердило перечень программ в новой системе высшего образования

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки в вузах.
  • Это произошло в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования.
  • Прием на обучение по таким программам начнется с приемной кампании 2026/27 учебного года.
  • После выпуска все поступившие будут иметь дипломы нового образца с прописанной в них новой квалификацией.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в обновленный перечень вошли такие укрупненные группы специальностей, как "Математика и механика", "Компьютерные и инновационные науки", "Физика и астрономия", "Химия", "Науки о Земле", "Биологические науки", "Архитектура", "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность", "Машиностроение" и ряд других направлений подготовки.
Кроме того, в документе присутствует перечень научных специальностей, по которым осуществляется реализация программ аспирантуры в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Туда вошли такие области, как "Естественные науки", "Технические науки", "Медицинские науки", "Сельскохозяйственные науки", а также "Социальные и гуманитарные науки".
Прием на обучение в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования начнется с приемной кампании 2026/27 учебного года.
Как сообщили агентству в МГТУ имени Баумана, все обучающиеся по ней студенты после выпуска получат дипломы нового образца. В них будет прописана новая квалификация в зависимости от направления подготовки согласно соответствующему постановлению.
Пилот стартовал в 2023 году, сегодня в него входят 17 вузов. В них студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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