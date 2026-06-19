В России начались продажи новых автомобилей Volga

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"В официальных дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga, а также объявлены цены. На рынке дебютировали три модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата и оснащена полным зимним пакетом", - говорится в сообщении.