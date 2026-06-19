В России начались продажи новых автомобилей Volga

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России стартовали продажи автомобилей Volga по цене от 2,749 миллиона рублей, представлены три модели.
- На модельный ряд действует гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, для первых владельцев доступна кредитная программа со ставкой от 0,01%.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России начались продажи автомобилей Volga по цене от 2,749 миллиона рублей, покупателям предложены три модели, сообщила компания.
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"В официальных дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga, а также объявлены цены. На рынке дебютировали три модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата и оснащена полным зимним пакетом", - говорится в сообщении.
Модели представлены в трех комплектациях. Кроссовер Volga K50 по цене от 4,199 миллиона рублей до 4,649 миллиона рублей,️ Volga K40 - от 2,749 миллиона рублей до 3,799 миллиона рублей,️ volgA C5- от 2,899 миллиона рублей до 3,299 миллиона рублей.
"На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Для первых владельцев Volga доступна кредитная программа со ставкой от 0,01%", - пишет производитель.
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
23 ноября 2025, 11:43