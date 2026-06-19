Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия и Мадагаскар настроены на углубление политического диалога - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 19.06.2026
Лавров: Россия и Мадагаскар настроены на углубление политического диалога

Лавров: Россия и Мадагаскар подтвердили настрой на углубление политдиалога

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Мадагаскар подтвердили настрой на углубление политического диалога.
  • Стороны договорились содействовать наращиванию межпарламентских связей и намечили контакты по линии партий и ведомств.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Мадагаскар настроены на углубление политического диалога, у сторон намечены контакты по линии партий и заинтересованных ведомств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили твердый настрой на углубление политического диалога. Договорились содействовать наращиванию межпарламентских связей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с коллегой из Мадагаскара.
Он добавил, что сейчас у Москвы и Антананариву намечены контакты, том числе по линии партий, а также между представителями заинтересованных министерств и ведомств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Лавров поблагодарил Мадагаскар за позицию по Украине
Вчера, 15:21
 
В миреРоссияМадагаскарМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала