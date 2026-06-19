Лавров: Россия и Мадагаскар настроены на углубление политического диалога

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Мадагаскар подтвердили настрой на углубление политического диалога.
- Стороны договорились содействовать наращиванию межпарламентских связей и намечили контакты по линии партий и ведомств.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Мадагаскар настроены на углубление политического диалога, у сторон намечены контакты по линии партий и заинтересованных ведомств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили твердый настрой на углубление политического диалога. Договорились содействовать наращиванию межпарламентских связей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с коллегой из Мадагаскара.
Он добавил, что сейчас у Москвы и Антананариву намечены контакты, том числе по линии партий, а также между представителями заинтересованных министерств и ведомств.