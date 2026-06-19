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Россия желает успеха переговорам США и Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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15:17 19.06.2026
Россия желает успеха переговорам США и Ирана, заявил Лавров

Лавров: Россия желает успеха переговорам между США и Ираном

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия желает успеха переговорам США и Ирана.
  • Лавров отметил, что и США, и Иран знают о готовности России оказать услуги в вопросе договоренностей по запасам высокообогащенного урана.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия желает успеха переговорам США и Ирана и подтверждает, что ее предложение о вывозе запасов высокообогащенного урана остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МИД Швейцарии в пятницу сообщил, что переговоры, которые должны были начаться 19 июня в Бюргентштоке между США, Ираном, Катаром и Пакистаном, отложены.
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"Вроде бы, меморандум подписан, но на сегодня было объявлено начало 60-дневных переговоров по согласованию деталей на других направлениях американо-иранской повестки дня. Буквально перед отъездом сюда узнал, что они отложили начало этих переговоров. Наверное, какая-то очередная неувязка. Кто-то, может быть, не очень заинтересован, чтобы эти переговоры начинались. Мы желаем этим переговорам, когда бы они ни стартовали, успеха", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что и США, и Иран знают, что Россия находится в их распоряжении, "если понадобятся наши услуги в том, что касается договоренностей о том, как быть с запасами обогащенными урана".
"Наши предложения остаются в силе, президент (РФ Владимир - ред.) Путин об этом совсем недавно говорил в своих контактах с заинтересованными сторонами", - добавил российский министр.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры.
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