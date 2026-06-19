Россия желает успеха переговорам США и Ирана, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия желает успеха переговорам США и Ирана.

Лавров отметил, что и США, и Иран знают о готовности России оказать услуги в вопросе договоренностей по запасам высокообогащенного урана.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия желает успеха переговорам США и Ирана и подтверждает, что ее предложение о вывозе запасов высокообогащенного урана остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ираном, Катаром и МИД Швейцарии в пятницу сообщил, что переговоры, которые должны были начаться 19 июня в Бюргентштоке между США Пакистаном , отложены.

"Вроде бы, меморандум подписан, но на сегодня было объявлено начало 60-дневных переговоров по согласованию деталей на других направлениях американо-иранской повестки дня. Буквально перед отъездом сюда узнал, что они отложили начало этих переговоров. Наверное, какая-то очередная неувязка. Кто-то, может быть, не очень заинтересован, чтобы эти переговоры начинались. Мы желаем этим переговорам, когда бы они ни стартовали, успеха", - сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что и США, и Иран знают, что Россия находится в их распоряжении, "если понадобятся наши услуги в том, что касается договоренностей о том, как быть с запасами обогащенными урана".

"Наши предложения остаются в силе, президент (РФ Владимир - ред.) Путин об этом совсем недавно говорил в своих контактах с заинтересованными сторонами", - добавил российский министр.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе