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ПВО сбила 216 украинских дронов за шесть часов - РИА Новости, 19.06.2026
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14:57 19.06.2026
ПВО сбила 216 украинских дронов за шесть часов

ПВО в пятницу сбила 216 украинских дронов за шесть часов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 8:00 до 14:00 мск в пятницу сбили 216 украинских беспилотников.
  • Беспилотники были сбиты над несколькими российскими регионами, включая Московскую область, Краснодарский край и Крым, а также над Черным морем.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск в пятницу сбили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
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