ПВО сбила 216 украинских дронов за шесть часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 8:00 до 14:00 мск в пятницу сбили 216 украинских беспилотников.
- Беспилотники были сбиты над несколькими российскими регионами, включая Московскую область, Краснодарский край и Крым, а также над Черным морем.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск в пятницу сбили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.