Россия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио.
- Более 7 тысяч российских тест-систем передано странам Африки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч российских тест-систем для диагностики лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио, передано странам Африки, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"В ответ на угрозу новой вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ДРК и Уганде, Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Всего странам Африки передано уже более 7 тыс. тестов", - говорится в сообщении.