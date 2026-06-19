Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 19.06.2026 (обновлено: 10:14 19.06.2026)
Россия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы

Роспотребнадзор передал Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы

© Ваш Роспотребнадзор/MAXРоссия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы
Россия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Ваш Роспотребнадзор/MAX
Россия передала Африке более семи тысяч тестов для диагностики Эболы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио.
  • Более 7 тысяч российских тест-систем передано странам Африки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч российских тест-систем для диагностики лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио, передано странам Африки, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"В ответ на угрозу новой вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ДРК и Уганде, Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Всего странам Африки передано уже более 7 тыс. тестов", - говорится в сообщении.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики Эболы
Вчера, 10:04
 
Здоровье - ОбществоАфрикаУгандаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала