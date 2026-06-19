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Роспотребнадзор признал пригодными для купания семь зон отдыха в Москве - РИА Новости, 19.06.2026
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12:01 19.06.2026
Роспотребнадзор признал пригодными для купания семь зон отдыха в Москве

Роспотребнадзор: семь зон отдыха признаны пригодными для купания в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь зон отдыха в Москве признаны пригодными для купания по состоянию на 18 июня 2026 года.
  • В указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям, отобрано 228 проб воды и проведено 1,8 тысячи исследований.
  • Качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям, отобрано 464 пробы песка и проведено 2,4 тысячи исследований.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Семь зон отдыха признаны пригодными для купания в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. Из открывшихся в начале купального сезона 9 зон отдыха по состоянию на 18 июня 2026 года функционируют 7 зон с купанием: озеро "Белое", Путяевский пруд №1, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Тропарево", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. По состоянию на 18 июня, отобрано 228 проб воды, выполнено 1,8 тысячи исследований по санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям.
"Для контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения отобрано 36 проб воды из питьевых фонтанчиков, оборудованных в зонах отдыха, проведено 220 исследований", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в течение летнего сезона проводится отбор проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели, всего отобрано 464 пробы песка, выполнено 2,4 тысячи исследований. В настоящее время качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям.
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