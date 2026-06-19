"Роснефть" обеспечит топливом социально значимые объекты, заявил Сечин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о гарантии обеспечения топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельского хозяйства.
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства, заявил глава компании Игорь Сечин.
"В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний", - сказал он, выступая на годовом собрании акционеров.
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25 ноября 2025, 06:02