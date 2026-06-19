Дополнительные временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 согласно действующему NOTAM.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00.
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