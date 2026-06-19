Более 2,3 млрд руб направят в Вологодчине на ремонт объектов образования

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 2,3 миллиарда рублей направят в Вологодской области на ремонт 42 объектов образования в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы проведут в рамках программы губернатора Вологодской области "Стратегия 2.0", программы комплексного развития сельских территорий, а также по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья".

"В план на этот год включены 26 школ, восемь детских садов и восемь зданий колледжей и техникумов. В 2024-2025 годах отремонтировали 230 объектов образования на сумму почти 9 миллиардов рублей: 99 школ, 43 детских сада, 87 зданий учреждений СПО и одну организацию дополнительного образования детей. Формируем комфортную среду для обучения и развития нашей молодежи. Задача – к 2030 году привести в порядок все образовательные организации региона", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Так, в 2024 году обновили 124 учебных заведения. В их числе – 43 школы, 33 детских сада, одна организация дополнительного образования детей и 47 зданий колледжей и техникумов. На эти цели выделили свыше 4 миллиардов рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

В прошлом году ремонты провели в 106 объектах образования на сумму почти 5 миллиардов рублей. Модернизировали помещения 56 школ, 10 детских садов и 40 зданий учреждений среднего профессионального образования.