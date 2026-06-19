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ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году - РИА Новости, 19.06.2026
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04:42 19.06.2026
ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году

РИА Новости: ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США в конце 2029 года.
  • Контракт на закупку ракет Conventional Prompt Strike (CPS) планируют заключить в октябре 2026 года.
  • На стартовую партию из 12 ракет ВМС запросили 750,4 миллиона долларов, подрядчиком ожидается компания Lockheed Martin.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США только в конце 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Речь идет о ракете Conventional Prompt Strike (CPS), которая станет первым гиперзвуковым оружием американского флота. Контракт на закупку планируют заключить в октябре 2026 года, однако поставку первой серийной партии завершат лишь к ноябрю 2029-го, следует из изученных РИА Новости документов.
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На стартовую партию из 12 ракет ВМС запросили 750,4 миллиона долларов, то есть стоимость одной единицы превышает 62 миллиона. Подрядчиком, как ожидается, станет компания Lockheed Martin.
Всего на программу CPS на 2027 финансовый год запрошено 2,73 миллиарда долларов. Из них 1,79 миллиарда направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 единиц в год, а еще 188,4 миллиона выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.
У ВМФ России гиперзвуковое оружие появилось в 2023 году. Ракета морского базирования "Циркон" уже стоит на боевом дежурстве и применялась в ходе боевых действий. По данным Минобороны РФ, она способна развивать скорость до девяти махов и поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров.
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