ВМС США получат первые гиперзвуковые ракеты только в 2029 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США в конце 2029 года.

Контракт на закупку ракет Conventional Prompt Strike (CPS) планируют заключить в октябре 2026 года.

На стартовую партию из 12 ракет ВМС запросили 750,4 миллиона долларов, подрядчиком ожидается компания Lockheed Martin.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США только в конце 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

Речь идет о ракете Conventional Prompt Strike (CPS), которая станет первым гиперзвуковым оружием американского флота. Контракт на закупку планируют заключить в октябре 2026 года, однако поставку первой серийной партии завершат лишь к ноябрю 2029-го, следует из изученных РИА Новости документов.

На стартовую партию из 12 ракет ВМС запросили 750,4 миллиона долларов, то есть стоимость одной единицы превышает 62 миллиона. Подрядчиком, как ожидается, станет компания Lockheed Martin

Всего на программу CPS на 2027 финансовый год запрошено 2,73 миллиарда долларов. Из них 1,79 миллиарда направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 единиц в год, а еще 188,4 миллиона выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.