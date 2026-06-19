В Воронежской области ПВО сбила 13 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 13 БПЛА в небе над Воронежской областью.
- Обломки сбитых БПЛА повредили частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль.
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили 13 БПЛА в небе над Воронежской областью, обломками повредило частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью и утром 19 июня дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов… В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль", — сообщил Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18