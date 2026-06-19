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В Воронежской области ПВО сбила 13 беспилотников - РИА Новости, 19.06.2026
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15:45 19.06.2026 (обновлено: 16:56 19.06.2026)
В Воронежской области ПВО сбила 13 беспилотников

В Воронежской области ПВО сбила 13 беспилотников, поврежден частный дом

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 13 БПЛА в небе над Воронежской областью.
  • Обломки сбитых БПЛА повредили частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль.
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили 13 БПЛА в небе над Воронежской областью, обломками повредило частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью и утром 19 июня дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов… В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом, хозяйственные постройки и грузовой автомобиль", — сообщил Гусев в своем канале на платформе "Макс".
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