Рейтинг@Mail.ru
Пулишич не сыграет с австралийцами на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:10 19.06.2026 (обновлено: 21:11 19.06.2026)
Пулишич не сыграет с австралийцами на ЧМ-2026

Пулишич не вошел в заявку сборной США на матч ЧМ по футболу против австралийцев

© TwitterКристиан Пулишич
Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Twitter
Кристиан Пулишич. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной США Кристиан Пулишич не попал в заявку на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Австралии из-за повреждения.
  • Матч группы D между сборными США и Австралии пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск.
  • Обе сборные одержали победы в первом туре группового этапа.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Получивший повреждение нападающий сборной США Кристиан Пулишич не попал в заявку национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против австралийцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск. Обе сборные одержали победы в первом туре группового этапа.
Травма Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Этот хруст слышали все!" Страшная травма на ЧМ: канадца унесли на носилках
Вчера, 10:40
Пулишич в первом матче на турнире против команды Парагвая (4:1) получил повреждение и был заменен после первого тайма. Ранее главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что Пулишич может пропустить матч с австралийцами.
Состав сборной США выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Рикардо Пепи, Фоларин Балоган.
Футболисты сборной Австралии выйдут на поле в следующем сочетании: Патрик Бич (вратарь), Алессандро Чиркати, Джейкоб Итальяно, Джордан Бос, Харри Суттар, Кэмерон Берджесс, Эйден О'Нилл, Пол Окон-Энгстлер, Мэттью Леки, Мохамед Туре, Нишан Велупиллай. В запасе остался вышедший в основе на встречу первого тура с турками (2:0) и отметившийся в ней голом форвард Нестори Иранкунда.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Сборная Англии на ЧМ тренируется в одном из самых опасных городов США
8 июня, 05:37
 
ФутболСпортСШАСиэтлПарагвайМаурисио ПочеттиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Кристиан ПулишичМэтт ФризСержиньо Дест
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала