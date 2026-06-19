Пулишич не сыграет с австралийцами на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной США Кристиан Пулишич не попал в заявку на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Австралии из-за повреждения.
- Матч группы D между сборными США и Австралии пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск.
- Обе сборные одержали победы в первом туре группового этапа.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Получивший повреждение нападающий сборной США Кристиан Пулишич не попал в заявку национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против австралийцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D пройдет в Сиэтле и начнется в 22:00 мск. Обе сборные одержали победы в первом туре группового этапа.
Пулишич в первом матче на турнире против команды Парагвая (4:1) получил повреждение и был заменен после первого тайма. Ранее главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что Пулишич может пропустить матч с австралийцами.
Состав сборной США выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Рикардо Пепи, Фоларин Балоган.
Футболисты сборной Австралии выйдут на поле в следующем сочетании: Патрик Бич (вратарь), Алессандро Чиркати, Джейкоб Итальяно, Джордан Бос, Харри Суттар, Кэмерон Берджесс, Эйден О'Нилл, Пол Окон-Энгстлер, Мэттью Леки, Мохамед Туре, Нишан Велупиллай. В запасе остался вышедший в основе на встречу первого тура с турками (2:0) и отметившийся в ней голом форвард Нестори Иранкунда.