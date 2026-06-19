Алиханов и Миляев обсудили развитие промкомплекса Тульской области

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудили развитие регионального промкомплекса, сообщает пресс-служба правительства области.

Алиханов в рамках рабочей поездки в регион посетил ряд предприятий в области.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая" глава Минпромторга России и губернатор посетили завод по производству сейфов, металлических стеллажей, офисной и медицинской мебели. В первом цехе им продемонстрировали действующие прокатные линии, кривошипные и электромеханические прессы, линии порошковой покраски и роботизированные сварочные комплексы. Во втором — они ознакомились с созданием листогибочного оборудования.

В пресс-службе указывают, что за 10 лет существования ОЭЗ "Узловая" было привлечено порядка 80 миллиардов рублей. Здесь зарегистрирован 31 резидент, 12 действующих предприятий, создано порядка 2,5 тысячи рабочих мест. В 2026 году ожидается завершение еще порядка пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 40 миллиардов рублей в сферах пищевой промышленности, глубокой переработки сельхозкультур и строительных материалов.

Алиханов и Миляев в Туле посетили предприятие по производству сортового проката и метизов. Им показали полный технологический цикл: от выплавки стали в кислородно-конвертерном цехе до выпуска готового проката. Также глава Минпромторга и губернатор ознакомились с работой основного оборудования – кислородного конвертера, машины непрерывной литья заготовок и прокатного стана. Мощность завода составляет 1,5–1,8 миллиона тонн стали и проката в год.

"Тульская область – индустриальный регион с развитым оборонно-промышленным комплексом, металлургией, машиностроением, химической промышленностью, автомобилестроением. Значение индекса промышленного производства в регионе по итогам 2025 года составило 108,5%. Это второе место в Центральном федеральном округе и десятое в Российской Федерации. В этом году особая экономическая зона "Узловая" отмечает 10 лет с момента основания. Мы продолжаем работу по запуску новых предприятий. Здесь появляются современные высокотехнологичные производства", — приводит пресс-служба слова Миляева.

Губернатор добавил, что развитие любых промпредприятий — это не только создание рабочих мест, но и налоговые отчисления, которые конвертируются в рубли и идут на социальные нужды, проекты. Министерство промышленности и торговли России является основным партнером. Областные компании используют все существующие меры федеральной поддержки, заверил Миляев.

Глава региона поблагодарил министра за поддержку Тульской области и помощь в запуске новых предприятий.