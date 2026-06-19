Приднестровье не забудет о преступлениях Молдавии, заявил Красносельский

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не забудет о преступлениях, совершенных Молдавией в 1992 году.

Красносельский отметил, что 19 июня 1992 года руководство Молдавии развязало агрессию против мирного города Бендеры.

В День памяти и скорби люди собираются у мемориалов и могил погибших защитников Приднестровья, чтобы отдать дань уважения их героизму и мужеству.

ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Приднестровье никогда не забудет о преступлениях, совершённых Молдавией в 1992 году во время боевых действий, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Война пришла в Приднестровье еще в марте, внезапно, никто не ожидал, что руководство Молдовы отдаст приказ убивать тех, кого они называли "своими гражданами". Прошло 34 года, но раны от Бендерской трагедии не заживают в наших сердцах. Мы помним и никогда не забудем о преступлениях, совершенных на нашей земле, прикрывавшихся политикой "наведения конституционного порядка", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры . Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.

Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня 1992 года именно руководством Молдавии была развязана агрессия против мирного города Бендеры. По его словам, в этот день вспоминают героев, мужественно вставших на защиту Приднестровья.

"На воинских мемориалах и у могил погибших защитников Приднестровья собираются родные и близкие, боевые товарищи, друзья, все те, кто пришел, чтобы отдать дань памяти и уважения их героизму, мужеству и беспримерному патриотизму. Они навсегда остались молодыми, они хотели жить и трудиться, воспитывать детей и внуков", - добавил Красносельский.