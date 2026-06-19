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Приднестровье не забудет о преступлениях Молдавии, заявил Красносельский - РИА Новости, 19.06.2026
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09:35 19.06.2026
Приднестровье не забудет о преступлениях Молдавии, заявил Красносельский

Красносельский: Приднестровье не забудет о преступлениях Молдавии в 1992 году

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не забудет о преступлениях, совершенных Молдавией в 1992 году.
  • Красносельский отметил, что 19 июня 1992 года руководство Молдавии развязало агрессию против мирного города Бендеры.
  • В День памяти и скорби люди собираются у мемориалов и могил погибших защитников Приднестровья, чтобы отдать дань уважения их героизму и мужеству.
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Приднестровье никогда не забудет о преступлениях, совершённых Молдавией в 1992 году во время боевых действий, сообщил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Война пришла в Приднестровье еще в марте, внезапно, никто не ожидал, что руководство Молдовы отдаст приказ убивать тех, кого они называли "своими гражданами". Прошло 34 года, но раны от Бендерской трагедии не заживают в наших сердцах. Мы помним и никогда не забудем о преступлениях, совершенных на нашей земле, прикрывавшихся политикой "наведения конституционного порядка", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня 1992 года именно руководством Молдавии была развязана агрессия против мирного города Бендеры. По его словам, в этот день вспоминают героев, мужественно вставших на защиту Приднестровья.
"На воинских мемориалах и у могил погибших защитников Приднестровья собираются родные и близкие, боевые товарищи, друзья, все те, кто пришел, чтобы отдать дань памяти и уважения их героизму, мужеству и беспримерному патриотизму. Они навсегда остались молодыми, они хотели жить и трудиться, воспитывать детей и внуков", - добавил Красносельский.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1 тысяча 242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1 тысяча 280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
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В миреМолдавияБендерыВадим Красносельский
 
 
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