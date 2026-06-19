АмурАгроФорум с трактор-шоу пройдет в Приамурье в сентябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Второй сельскохозяйственный форум "АмурАгроФорум" с трактор-шоу и демонстрационными полями пройдет в Приамурье с 8 по 11 сентября, сообщает правительство Амурской области.

"Удобной площадкой для обмена опытом и получения информации о новейших разработках в сфере сельского хозяйства показал себя "АмурАгрофорум". В сентябре он пройдет в регионе второй раз, рассчитываем, что мероприятие станет традиционным", – отметил губернатор Василий Орлов

По его словам, аграрные предприятия области все активнее внедряют искусственный интеллект, роботизированную технику и беспилотники. Представленные на форуме разработки уже дают положительный эффект и применяются в реальном производстве.

Мероприятие запланировано в селе Садовом Тамбовского округа. Программа включает выставку современной техники, совещания и круглые столы с представителями власти, бизнеса и науки.

В этом году расширен формат "Трактор-шоу": соревнования по фигурному вождению пройдут в личном и командном зачетах. На демонстрационных полях представят опыты с перспективными сортами картофеля, сои и кукурузы, а также технологии с использованием биопрепаратов и наземных опрыскивателей. Для студентов аграрных вузов и школьников профильных классов предусмотрены отдельные дни с образовательными активностями.