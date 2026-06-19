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АмурАгроФорум с трактор-шоу пройдет в Приамурье в сентябре - РИА Новости, 19.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
09:34 19.06.2026
АмурАгроФорум с трактор-шоу пройдет в Приамурье в сентябре

В Приамурье пройдет второй сельскохозяйственный форум «АмурАгроФорум»

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрактор
Трактор - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн – РИА Новости. Второй сельскохозяйственный форум "АмурАгроФорум" с трактор-шоу и демонстрационными полями пройдет в Приамурье с 8 по 11 сентября, сообщает правительство Амурской области.
"Удобной площадкой для обмена опытом и получения информации о новейших разработках в сфере сельского хозяйства показал себя "АмурАгрофорум". В сентябре он пройдет в регионе второй раз, рассчитываем, что мероприятие станет традиционным", – отметил губернатор Василий Орлов.
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По его словам, аграрные предприятия области все активнее внедряют искусственный интеллект, роботизированную технику и беспилотники. Представленные на форуме разработки уже дают положительный эффект и применяются в реальном производстве.
Мероприятие запланировано в селе Садовом Тамбовского округа. Программа включает выставку современной техники, совещания и круглые столы с представителями власти, бизнеса и науки.
В этом году расширен формат "Трактор-шоу": соревнования по фигурному вождению пройдут в личном и командном зачетах. На демонстрационных полях представят опыты с перспективными сортами картофеля, сои и кукурузы, а также технологии с использованием биопрепаратов и наземных опрыскивателей. Для студентов аграрных вузов и школьников профильных классов предусмотрены отдельные дни с образовательными активностями.
Организаторы рассчитывают, что форум закрепит статус ключевой площадки для диалога власти, бизнеса и науки, добавили в правительстве.
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