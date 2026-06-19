Президент Филиппин отметил укрепление сотрудничества между Россией и АСЕАН

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отметил укрепление сотрудничества между Россией и АСЕАН по итогам юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.

В публикации отмечается, что по прибытии на Филиппины президент республики также сказал, что "саммит, посвященный 35-летию отношений между АСЕАН и Россией, предоставил лидерам возможность оценить прогресс партнерства и наметить направления будущего сотрудничества в условиях все более сложной глобальной обстановки".