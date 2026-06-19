Президент Филиппин отметил укрепление сотрудничества между Россией и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший принял участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Маркос подчеркнул важность углубления сотрудничества между АСЕАН и Россией.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отметил укрепление сотрудничества между Россией и АСЕАН по итогам юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.
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"В пятницу президент (Филиппин - ред.) Фердинанд Маркос-младший подчеркнул важность углубления сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией после своего участия в юбилейном саммите в Казани, где он выступил в качестве сопредседателя вместе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что по прибытии на Филиппины президент республики также сказал, что "саммит, посвященный 35-летию отношений между АСЕАН и Россией, предоставил лидерам возможность оценить прогресс партнерства и наметить направления будущего сотрудничества в условиях все более сложной глобальной обстановки".
Филиппины являются председателем АСЕАН в 2026 году.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.