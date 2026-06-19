Правительство продлило сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря

"Продлить по 28 декабря 2026 года наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 года и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукции, указанной в абзаце шестом подпункта 11 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.