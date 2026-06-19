Правительство продлило сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство продлило сроки уплаты акцизов на алкоголь.
- Новый срок уплаты акцизов установлен до 28 декабря 2026 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ продлило сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Продлить по 28 декабря 2026 года наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 года и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукции, указанной в абзаце шестом подпункта 11 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.