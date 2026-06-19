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Четыре человека госпитализированы после пожара в Мытищах - РИА Новости, 19.06.2026
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09:07 19.06.2026 (обновлено: 09:58 19.06.2026)
Четыре человека госпитализированы после пожара в Мытищах

Четыре человека госпитализированы после пожара в хостеле в Мытищах

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара в здании в городском округе Мытищи
Ликвидация пожара в здании в городском округе Мытищи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара в здании в городском округе Мытищи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хостеле в Мытищах произошел пожар, четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
  • Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, к тушению привлекалось 64 человека и 22 единицы техники.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате пожара в хостеле в подмосковных Мытищах, возгорание уже ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сообщение о пожаре в хостеле на Липкинском шоссе поступило в 5.35. На момент прибытия первых подразделений горели 2 комнаты на 2 этаже 6-этажного здания... Пострадали четыре человека - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Мытищинскую ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекалось 64 человека и 22 единицы техники.
В хостеле проживали 500 человек, эвакуация проведена до прибытия подразделений.
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ПроисшествияМытищиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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