Ликвидация пожара в здании в городском округе Мытищи

Ликвидация пожара в здании в городском округе Мытищи

Четыре человека госпитализированы после пожара в Мытищах

Краткий пересказ от РИА ИИ В хостеле в Мытищах произошел пожар, четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, к тушению привлекалось 64 человека и 22 единицы техники.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате пожара в хостеле в подмосковных Мытищах, возгорание уже ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре в хостеле на Липкинском шоссе поступило в 5.35. На момент прибытия первых подразделений горели 2 комнаты на 2 этаже 6-этажного здания... Пострадали четыре человека - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Мытищинскую ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекалось 64 человека и 22 единицы техники.