В Минобрнауки назвали документы, необходимые для поступления в вуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Абитуриентам для поступления в российские вузы необходимо предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа, а также ряд других документов.

Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык, а документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости.

Абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, а также до пяти специальностей и направлений подготовки в каждом из них, подать заявление о приеме и необходимые документы можно лично, почтой или через портал «Госуслуги».

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Абитуриентам для поступления в российские вузы необходимо предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа, а также ряд других документов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность - паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что необходимо предоставить оригиналы документов или их копии. Заверение копий не требуется.

"Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык. Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости", - сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, а также до пяти специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал "Госуслуги". День окончания приема документов устанавливает вуз.

Наиболее полные данные о конкретных требованиях к документам содержатся на официальных сайтах университетов.