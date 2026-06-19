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В Минобрнауки назвали документы, необходимые для поступления в вуз - РИА Новости, 19.06.2026
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02:09 19.06.2026 (обновлено: 09:59 19.06.2026)
В Минобрнауки назвали документы, необходимые для поступления в вуз

РИА Новости: для поступления в вуз нужно предоставить паспорт и аттестат

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абитуриентам для поступления в российские вузы необходимо предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа, а также ряд других документов.
  • Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык, а документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости.
  • Абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, а также до пяти специальностей и направлений подготовки в каждом из них, подать заявление о приеме и необходимые документы можно лично, почтой или через портал «Госуслуги».
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Абитуриентам для поступления в российские вузы необходимо предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа, а также ряд других документов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность - паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что необходимо предоставить оригиналы документов или их копии. Заверение копий не требуется.
"Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык. Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости", - сообщили в Минобрнауки.
В ведомстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, а также до пяти специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал "Госуслуги". День окончания приема документов устанавливает вуз.
Наиболее полные данные о конкретных требованиях к документам содержатся на официальных сайтах университетов.
Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня.
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