Двоих пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое пострадавших от атаки БПЛА на автобус под Брянском белорусов были прооперированы.
- Их состояние после операций стабильно.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Двое пострадавших от атаки БПЛА на автобус под Брянском белорусов перенесли операции, их состояние стабильно, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.
Он рассказал, что операция была проведена ребенку, который был госпитализирован в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. По словам министра, операция проводилась мультидисциплинарной командой на протяжении практически пяти часов.
Ходжаев уточнил, что также был прооперирован взрослый пациент, который находится в Главном военном медицинском клиническом центре №432 вооруженных сил Белоруссии.
"Состояние каждого из них в раннем послеоперационном периоде достаточно стабильно", - приводит агентство Белта слова Ходжаева.