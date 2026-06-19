Двоих пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперировали

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Двое пострадавших от атаки БПЛА на автобус под Брянском белорусов перенесли операции, их состояние стабильно, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

Он рассказал, что операция была проведена ребенку, который был госпитализирован в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. По словам министра, операция проводилась мультидисциплинарной командой на протяжении практически пяти часов.