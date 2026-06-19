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Двоих пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперировали - РИА Новости, 19.06.2026
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16:52 19.06.2026 (обновлено: 17:00 19.06.2026)
Двоих пострадавших при атаке БПЛА под Брянском прооперировали

Двоих пострадавших при атаке под Брянском прооперировали, их состояние стабильно

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое пострадавших от атаки БПЛА на автобус под Брянском белорусов были прооперированы.
  • Их состояние после операций стабильно.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Двое пострадавших от атаки БПЛА на автобус под Брянском белорусов перенесли операции, их состояние стабильно, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.
Он рассказал, что операция была проведена ребенку, который был госпитализирован в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. По словам министра, операция проводилась мультидисциплинарной командой на протяжении практически пяти часов.
Ходжаев уточнил, что также был прооперирован взрослый пациент, который находится в Главном военном медицинском клиническом центре №432 вооруженных сил Белоруссии.
"Состояние каждого из них в раннем послеоперационном периоде достаточно стабильно", - приводит агентство Белта слова Ходжаева.
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