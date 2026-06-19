В Польше выступили за лишение Зеленского ордена Белого Орла

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство жителей Польши выступают за лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией United Surveys.

51,2% респондентов поддержали меру по лишению Зеленского ордена, против выступили 35,5% участников опроса.

Президент Польши Кароль Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".

Варшава, 19 июня - РИА Новости. Большинство жителей Польши выступают за лишение Владимира Зеленского высшей награды республики - Ордена Белого Орла, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Большинство жителей Польши выступают за лишение Владимира Зеленского высшей награды республики - Ордена Белого Орла, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией United Surveys

По данным опроса, 51,2% респондентов поддержали эту меру. Причем 31,9% ответили "определенно да", а 19,3% - "вероятно да". Противники лишения украинского лидера ордена составили чуть более трети участников опроса - 35,5%. Из этой группы 12,5% выбрали ответ "определенно нет", а 23% - "вероятно нет".

Еще 13,3% участников опроса не имели мнения по этому вопросу. Статистическая погрешность не приводится.

Восьмого июня Навроцкий не принял никакого решения после заседания Совета ордена и даже не огласил рекомендаций, которые получил от него. Однако спустя неделю, 16 июня, заявил, что дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".