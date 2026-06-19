В Польше выступили за лишение Зеленского ордена Белого Орла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство жителей Польши выступают за лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией United Surveys.
- 51,2% респондентов поддержали меру по лишению Зеленского ордена, против выступили 35,5% участников опроса.
- Президент Польши Кароль Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".
Варшава, 19 июня - РИА Новости. Большинство жителей Польши выступают за лишение Владимира Зеленского высшей награды республики - Ордена Белого Орла, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией United Surveys.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал на 8 июня рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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По данным опроса, 51,2% респондентов поддержали эту меру. Причем 31,9% ответили "определенно да", а 19,3% - "вероятно да". Противники лишения украинского лидера ордена составили чуть более трети участников опроса - 35,5%. Из этой группы 12,5% выбрали ответ "определенно нет", а 23% - "вероятно нет".
Еще 13,3% участников опроса не имели мнения по этому вопросу. Статистическая погрешность не приводится.
Восьмого июня Навроцкий не принял никакого решения после заседания Совета ордена и даже не огласил рекомендаций, которые получил от него. Однако спустя неделю, 16 июня, заявил, что дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России