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Новую форму захоронения узаконили в Германии - РИА Новости, 19.06.2026
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12:08 19.06.2026 (обновлено: 12:37 19.06.2026)
Новую форму захоронения узаконили в Германии

Парламент Шлезвиг-Гольштейна утвердил новую форму захоронения

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкГрузчик достает гроб из катафалка на кладбище
Грузчик достает гроб из катафалка на кладбище - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Грузчик достает гроб из катафалка на кладбище. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В немецком парламенте земли Шлезвиг-Гольштейн приняли закон, включающий новый способ захоронения под названием Reerdigung.
  • При таком способе тело умершего помещают в специальный контейнер с растительными материалами, где оно превращается в гумус в течение 30–50 дней.
  • Новый вид погребения тестировался около двух лет и получил одобрение протестантской и католической церквей в Германии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включил в закон новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю - ред.), сообщило агентство DPA.
"Наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией с погребением в урне в будущем появится "ускоренное разложение" в специальном контейнере с последующим захоронением человеческих останков", - заявила на пленарном заседании министр юстиции Керстин фон дер Деккен.
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Таким образом, Шлезвиг-Гольштейн стал первой землей Германии, законодательно закрепившей новую форму захоронения.
При таком способе погребения тело умершего помещают в "кокон" - закрытый контейнер, который заполнен сеном, соломой и растительными материалами. Контейнер закрывают, содержащиеся в теле и растительной смеси микроорганизмы повышают температуру внутри контейнера, благодаря чему органическая материя превращается в гумус в течение 30–50 дней. Кости и зубы не разлагаются, впоследствии их измельчают и добавляют в получившийся гумус, который затем заворачивают в натуральную ткань и помещают в могилу.
Новый вид погребения тестировался около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Лейпцигского университета. По словам министра юстиции, этим способом были проведены 76 захоронений. Отчеты и результаты исследований подтвердили безопасность данного метода.
Протестантские и католические церкви в Германии считают новый способ захоронения "достойной и ответственной формой прощания".
В США этот метод разрешен в ряде штатов и называется естественная органическая редукция (natural organic reduction, NOR) или компостирование человеческого тела.
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