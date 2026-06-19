Новую форму захоронения узаконили в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ В немецком парламенте земли Шлезвиг-Гольштейн приняли закон, включающий новый способ захоронения под названием Reerdigung.

При таком способе тело умершего помещают в специальный контейнер с растительными материалами, где оно превращается в гумус в течение 30–50 дней.

Новый вид погребения тестировался около двух лет и получил одобрение протестантской и католической церквей в Германии.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включил в закон новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю - ред.), сообщило агентство Парламент немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включил в закон новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю - ред.), сообщило агентство DPA

"Наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией с погребением в урне в будущем появится "ускоренное разложение" в специальном контейнере с последующим захоронением человеческих останков", - заявила на пленарном заседании министр юстиции Керстин фон дер Деккен.

Таким образом, Шлезвиг-Гольштейн стал первой землей Германии , законодательно закрепившей новую форму захоронения.

При таком способе погребения тело умершего помещают в "кокон" - закрытый контейнер, который заполнен сеном, соломой и растительными материалами. Контейнер закрывают, содержащиеся в теле и растительной смеси микроорганизмы повышают температуру внутри контейнера, благодаря чему органическая материя превращается в гумус в течение 30–50 дней. Кости и зубы не разлагаются, впоследствии их измельчают и добавляют в получившийся гумус, который затем заворачивают в натуральную ткань и помещают в могилу.

Новый вид погребения тестировался около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Лейпцигского университета. По словам министра юстиции, этим способом были проведены 76 захоронений. Отчеты и результаты исследований подтвердили безопасность данного метода.

Протестантские и католические церкви в Германии считают новый способ захоронения "достойной и ответственной формой прощания".