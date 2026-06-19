Рейтинг@Mail.ru
Более 770 детей искали в России в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 19.06.2026
Более 770 детей искали в России в 2025 году

РИА Новости: более 770 детей искали в России в 2025 году, удалось найти 704

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году в России искали более 770 детей, из них удалось найти 704 ребенка.
  • По данным на январь — март 2026 года, в розыске находились 206 несовершеннолетних, местонахождение 180 из них было установлено.
  • Артемов уточнил, что значительная часть находящихся в розыске — это подростки, убегающие из детских домов и проблемных семей.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 770 детей искали в России в 2025 году, удалось найти 704 ребенка, сообщил замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгений Артемов.
"В 2025 году сотрудники МВД России объявили в розыск 773 пропавших без вести несовершеннолетних, из которых 146 – дети младше 14 лет. Удалось найти 704 ребенка", - сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Артемова.
Отмечается, что по данным за январь–март 2026 года в розыске находились 206 несовершеннолетних, из них 35 детей малолетнего возраста. Местонахождение установили у 180 человек, в том числе у 26 малолетних. По данным Артемова, всего с учетом пропавших в предыдущие годы ненайденными числятся 976 несовершеннолетних.
Артемов уточнил, что значительная часть находящихся в розыске – это подростки, убегающие из детских домов и проблемных семей, он добавил, что многие несовершеннолетние сами не хотят, чтобы их нашли, и делают все возможное, чтобы скрыться от родителей, опекунов, воспитателей и сотрудников полиции.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Петрозаводске нашли двух сестер, пропавших в понедельник
16 июня, 16:51
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала