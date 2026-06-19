Более 770 детей искали в России в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году в России искали более 770 детей, из них удалось найти 704 ребенка.

По данным на январь — март 2026 года, в розыске находились 206 несовершеннолетних, местонахождение 180 из них было установлено.

Артемов уточнил, что значительная часть находящихся в розыске — это подростки, убегающие из детских домов и проблемных семей.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 770 детей искали в России в 2025 году, удалось найти 704 ребенка, сообщил замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгений Артемов.

"В 2025 году сотрудники МВД России объявили в розыск 773 пропавших без вести несовершеннолетних, из которых 146 – дети младше 14 лет. Удалось найти 704 ребенка", - сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Артемова.

Отмечается, что по данным за январь–март 2026 года в розыске находились 206 несовершеннолетних, из них 35 детей малолетнего возраста. Местонахождение установили у 180 человек, в том числе у 26 малолетних. По данным Артемова, всего с учетом пропавших в предыдущие годы ненайденными числятся 976 несовершеннолетних.