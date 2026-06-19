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Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится температура ниже нормы - РИА Новости, 19.06.2026
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19:59 19.06.2026
Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится температура ниже нормы

Голубев: температура ниже нормы в Москве сохранится до конца июня

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в Москве до конца июня прогнозируется на один-два градуса ниже нормы.
  • Со вторника начнется постепенное понижение температуры, придут облачность и небольшие дожди.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве до конца июня прогнозируется на один-два градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"До конца июня в Москве температура будет чуть ниже нормы, примерно на один-два градуса, то есть не выше плюс 20-21 градуса тепла", - рассказал синоптик.
По его словам, уже со вторника начнется постепенное понижение температуры и в столицу снова придут облачность и небольшие дожди.
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ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрАлександр Голубев (метеоролог)
 
 
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