Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится температура ниже нормы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве до конца июня прогнозируется на один-два градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, уже со вторника начнется постепенное понижение температуры и в столицу снова придут облачность и небольшие дожди.