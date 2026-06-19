Синоптик рассказал, какой будет температура на выходных в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в субботу температура воздуха достигнет от +19 до +22 градусов, а в воскресенье — от +22 до +24 градусов.
- В субботу прогнозируется переменная облачность, а в воскресенье осадков не ожидается.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха достигнет до +22 в субботу и до +24 градусов в Москве, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В выходные ожидается улучшение погоды в столице, и температура воздуха в субботу будет от +19 до +22, а в воскресенье от +22 до +24 градусов", - рассказал он.
Синоптик добавил, что в субботу прогнозируется переменная облачность, а в воскресенье осадков вовсе не ожидается.