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Синоптик рассказал, какой будет температура на выходных в Москве - РИА Новости, 19.06.2026
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17:54 19.06.2026
Синоптик рассказал, какой будет температура на выходных в Москве

Голубев: максимальная температура в Москве на выходных составит +24 градуса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу температура воздуха достигнет от +19 до +22 градусов, а в воскресенье — от +22 до +24 градусов.
  • В субботу прогнозируется переменная облачность, а в воскресенье осадков не ожидается.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха достигнет до +22 в субботу и до +24 градусов в Москве, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В выходные ожидается улучшение погоды в столице, и температура воздуха в субботу будет от +19 до +22, а в воскресенье от +22 до +24 градусов", - рассказал он.
Синоптик добавил, что в субботу прогнозируется переменная облачность, а в воскресенье осадков вовсе не ожидается.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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