Синоптик рассказал, какой будет температура на выходных в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха достигнет до +22 в субботу и до +24 градусов в Москве, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В выходные ожидается улучшение погоды в столице, и температура воздуха в субботу будет от +19 до +22, а в воскресенье от +22 до +24 градусов", - рассказал он.