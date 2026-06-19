Женщина, погибшая при ударе по автобусу в Брянской области, была беременна

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина, погибшая при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, была беременна.

Постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук назвал теракт попыткой втянуть Минск в военные действия.

Он добавил, что республика будет действовать спокойно, но жестко.

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Женщина, погибшая при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, была беременна, сообщил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.

"Как установили наши специалисты, она была беременна", — сказал он журналистам.

Теракт Назарук назвал попыткой втянуть республику в военные действия. По его словам, Минск будет действовать спокойно, но жестко.

Украинские боевики ударили по автобусу 17 июня. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения . Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.