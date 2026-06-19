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При столкновении двух поездов в Британии погиб один человек - РИА Новости, 19.06.2026
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23:43 19.06.2026 (обновлено: 23:52 19.06.2026)
При столкновении двух поездов в Британии погиб один человек

При столкновении двух поездов в Британии погиб один человек, есть пострадавшие

© СоцсетиДва поезда столкнулись в районе Бедфорда на юге Англии
Два поезда столкнулись в районе Бедфорда на юге Англии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети
Два поезда столкнулись в районе Бедфорда на юге Англии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате столкновения двух поездов около Бедфорда на юге Англии один человек погиб.
  • Полиция совместно со спасателями продолжает работать на месте аварии, которой был присвоен статус крупномасштабного ЧП.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения двух поездов около Бедфорда на юге Англии, также есть ряд пострадавших, информирует британская транспортная полиция.
Ранее о столкновении двух поездов в районе Бедфорда сообщала газета Telegraph.
«

"Мы знаем, что определенное число людей получили травмы и один человек, к большому сожалению, скончался", - говорится в релизе на сайте полиции.

Полиция совместно со спасателями продолжает работать на месте аварии, которой был присвоен статус крупномасштабного ЧП.
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