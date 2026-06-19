На юге Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возле Бедфорда на юге Англии столкнулись два поезда.
- Оба поезда направлялись в Лондон, один — из Ноттингема, другой — из Корби.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Два поезда столкнулись возле Бедфорда на юге Англии, есть пострадавшие, сообщает газета Telegraph со ссылкой на очевидцев.
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"Недалеко от Бедфорда столкнулись два поезда, в результате чего находившиеся на борту пассажиры получили серьезные травмы", - пишет издание.
Сообщается, что инцидент произошел около 17.15 (19.15). Оба поезда ехали в Лондон, один - из Ноттингема, другой - из Корби. Поезд из Корби, вероятно, врезался в хвостовую часть поезда, следовавшего из Ноттингема.
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