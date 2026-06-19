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Более 10 тысяч школьников в Подмосковье сдали ОГЭ по предметам по выбору - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:58 19.06.2026
Более 10 тысяч школьников в Подмосковье сдали ОГЭ по предметам по выбору

Свыше 10 тысяч школьников в Подмосковье написали ОГЭ по предметам по выбору

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч школьников в Московской области написали основной государственный экзамен (ОГЭ) по предметам по выбору в рамках основного периода, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Указывается, что экзамен по географии сдавали 2 367 тысяч человек, по информатике — 2 946 тысяч, по обществознанию — 2 311 тысяч, физике — 640, химии — 294, истории — 861, биологии — 749. Итоговая аттестация проходила в 152 пунктах проведения экзаменов. В обеспечении проведения ОГЭ было задействовано более 30 тысяч специалистов.
Продолжительность экзамена составила 150 минут по географии, информатике и биологии и 180 — по обществознанию, физике, истории и химии.
В пресс-службе отметили, что на экзамене по географии участники выполняли 30 заданий. ОГЭ по информатике состоял из 16 упражнений, разделенных на теоретическую и практическую части (за компьютером). Экзаменационная работа по обществознанию и истории включала 24 задания, по химии — 23, по физике — 22, по биологии — 26.
Результаты будут известны не позднее 1 июля. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 3 и 6 июля.
Первый экзамен в рамках резервного периода состоится 29 июня по математике.
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