Более 10 тысяч школьников в Подмосковье сдали ОГЭ по предметам по выбору

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч школьников в Московской области написали основной государственный экзамен (ОГЭ) по предметам по выбору в рамках основного периода, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Указывается, что экзамен по географии сдавали 2 367 тысяч человек, по информатике — 2 946 тысяч, по обществознанию — 2 311 тысяч, физике — 640, химии — 294, истории — 861, биологии — 749. Итоговая аттестация проходила в 152 пунктах проведения экзаменов. В обеспечении проведения ОГЭ было задействовано более 30 тысяч специалистов.

Продолжительность экзамена составила 150 минут по географии, информатике и биологии и 180 — по обществознанию, физике, истории и химии.

В пресс-службе отметили, что на экзамене по географии участники выполняли 30 заданий. ОГЭ по информатике состоял из 16 упражнений, разделенных на теоретическую и практическую части (за компьютером). Экзаменационная работа по обществознанию и истории включала 24 задания, по химии — 23, по физике — 22, по биологии — 26.

Результаты будут известны не позднее 1 июля. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 3 и 6 июля.