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Число партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье выросло на 20% - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:39 19.06.2026
Число партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье выросло на 20%

Число партнеров предпрофессиональных классов Подмосковья выросло за год на 20%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье за год выросло на 20%, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В более чем 90% школ региона открыты такие классы для 10 и 11 классов по восьми направлениям: агротехнологические, инженерные, ИТ, медиа, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и кадетские. Ученики углубленно изучают профильные предметы, а обучение строится по схеме "школа — вуз — партнер".
"Образовательная модель "школа — вуз — партнер" работает в Подмосковье с 2023 года и дает реальные результаты. Сегодня у наших предпрофессиональных классов более 450 партнеров — Росатом, Ростех, группа компаний "Мать и дитя", МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ. За год их стало на 20% больше", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Она пояснила, это значит, что старшеклассники изучают профессию не в теории, а уже в связке с реальными работодателями и ведущими вузами страны.
Партнеры из индустрии участвуют в образовательных программах, проводят профориентационные экскурсии и помогают школам с оборудованием. На базе вузов для ребят организуют лекции, мастер-классы и занятия по разработке проектов. Также школьники смогут участвовать в студенческих научно-практических конференциях.
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