Число партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье выросло на 20%

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число партнеров предпрофессиональных классов в Подмосковье за год выросло на 20%, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В более чем 90% школ региона открыты такие классы для 10 и 11 классов по восьми направлениям: агротехнологические, инженерные, ИТ, медиа, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и кадетские. Ученики углубленно изучают профильные предметы, а обучение строится по схеме "школа — вуз — партнер".

"Образовательная модель "школа — вуз — партнер" работает в Подмосковье с 2023 года и дает реальные результаты. Сегодня у наших предпрофессиональных классов более 450 партнеров — Росатом, Ростех, группа компаний "Мать и дитя", МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ. За год их стало на 20% больше", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

Она пояснила, это значит, что старшеклассники изучают профессию не в теории, а уже в связке с реальными работодателями и ведущими вузами страны.