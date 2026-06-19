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Почти 16 тысяч га земли в Подмосковье обработали от борщевика Сосновского - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:40 19.06.2026
Почти 16 тысяч га земли в Подмосковье обработали от борщевика Сосновского

Почти 16 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика Сосновского

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского
Борщевик Сосновского - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Почти 16 тысяч гектаров муниципальных земель в Московской области обработали от борщевика Сосновского, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
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"В Подмосковье от борщевика Сосновского уже обработано почти 16 тысяч гектаров муниципальных земель. Всего в этом году планируется охватить более 23,4 тысячи гектаров с учетом повторной обработки территорий, необходимой для устойчивого результата. В рамках кампании применяются различные методы, включая наземные способы и использование беспилотных летательных аппаратов. Их применение позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные и обширные территории, повышая точность и скорость работ", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что владельцы частных земельных участков обязаны самостоятельно проводить обработку территорий от борщевика. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также важно соблюдать меры безопасности: использовать закрытую одежду, перчатки и защитные очки и проводить работы в пасмурную и безветренную погоду.
Борщевик Сосновского — инвазивное растение, сок которого при контакте с солнечным светом вызывает ожоги на коже. Кроме того, он активно распространяется. В связи с этим обработка территорий проводится в два этапа. Первый – с мая по июнь, в период активного роста. Второй – продолжается до начала осени и направлен на уничтожение повторных всходов.
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