В Подмосковье при атаке БПЛА в четверг повреждены 18 домов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восемнадцать многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА на Подмосковье в четверг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта определятся подрядчики и начнутся восстановительные работы. Там, где повреждения незначительные, работы выполнят силами муниципалитетов и управляющих компаний.