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В Подмосковье при атаке БПЛА в четверг повреждены 18 домов - РИА Новости, 19.06.2026
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12:45 19.06.2026 (обновлено: 15:11 19.06.2026)
В Подмосковье при атаке БПЛА в четверг повреждены 18 домов

В Подмосковье при атаке БПЛА в четверг повреждены 18 многоквартирных домов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцать многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА на Подмосковье.
  • Атака вражеских БПЛА на Москву стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников превысило 190.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восемнадцать многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА на Подмосковье в четверг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников превысило 190.
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"Сейчас наша задача - помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия. В Подмосковье вчера были повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта определятся подрядчики и начнутся восстановительные работы. Там, где повреждения незначительные, работы выполнят силами муниципалитетов и управляющих компаний.
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