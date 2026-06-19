В Подмосковье при атаке БПЛА в четверг повреждены 18 домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемнадцать многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА на Подмосковье.
- Атака вражеских БПЛА на Москву стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников превысило 190.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восемнадцать многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА на Подмосковье в четверг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников превысило 190.
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"Сейчас наша задача - помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия. В Подмосковье вчера были повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта определятся подрядчики и начнутся восстановительные работы. Там, где повреждения незначительные, работы выполнят силами муниципалитетов и управляющих компаний.
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