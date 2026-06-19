В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибла девочка

В Электростали обломки дрона упали на крышу частного дома, а в Жуковском беспилотник влетел в жилое здание. В Люберцах ущерб причинен ТЦ "Белая дача", фитнес-центру и объекту в промзоне. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове и Павловском Посаде. В поселке Крюково фрагменты дронов упали на несколько дачных участков.