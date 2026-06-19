В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибла девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восьмилетняя девочка погибла из-за последствий атаки БПЛА на Подмосковье.
- В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала.
- При налете дронов в четверг получили повреждения восемнадцать многоквартирных зданий.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Подмосковье погиб ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"К сожалению, <...> в Раменском <...> погибла восьмилетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram-канале.
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Губернатор пообещал оказать семье ребенка всю необходимую помощь и поддержку.
Накануне ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. По словам Воробьева, в области повреждения получили 18 многоквартирных домов.
В Электростали обломки дрона упали на крышу частного дома, а в Жуковском беспилотник влетел в жилое здание. В Люберцах ущерб причинен ТЦ "Белая дача", фитнес-центру и объекту в промзоне. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове и Павловском Посаде. В поселке Крюково фрагменты дронов упали на несколько дачных участков.
В Москве часть БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода. Также обломки упали в районе ТЦ "Садовод".
Как Воробьев сообщал накануне, пострадали 17 человек.
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