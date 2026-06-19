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В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибла девочка - РИА Новости, 19.06.2026
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12:43 19.06.2026 (обновлено: 15:40 19.06.2026)
В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибла девочка

Восьмилетняя девочка погибла в подмосковном Раменском после атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетняя девочка погибла из-за последствий атаки БПЛА на Подмосковье.
  • В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала.
  • При налете дронов в четверг получили повреждения восемнадцать многоквартирных зданий.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Подмосковье погиб ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"К сожалению, <...> в Раменском <...> погибла восьмилетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram-канале.
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Губернатор пообещал оказать семье ребенка всю необходимую помощь и поддержку.
Накануне ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. По словам Воробьева, в области повреждения получили 18 многоквартирных домов.
В Электростали обломки дрона упали на крышу частного дома, а в Жуковском беспилотник влетел в жилое здание. В Люберцах ущерб причинен ТЦ "Белая дача", фитнес-центру и объекту в промзоне. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове и Павловском Посаде. В поселке Крюково фрагменты дронов упали на несколько дачных участков.
В Москве часть БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода. Также обломки упали в районе ТЦ "Садовод".
Как Воробьев сообщал накануне, пострадали 17 человек.
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