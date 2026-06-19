Услугу по подаче извещений о продаже участков упростили в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили подачу извещений о продаже земельных участков сельхозназначения на территории региона, в этом помог умный сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Процесс подачи извещений о продаже сельхозземель в регионе переведен в "цифру" еще в 2019 году. Теперь, благодаря внедрению в форму услуги умного сервиса "Предзаполнение полей", он стал еще удобнее для пользователей", — приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Она пояснила, что после ввода кадастрового номера система самостоятельно предзаполнит основные характеристики земельного участка, проверит категорию и вид разрешенного использования земельного участка, а также подскажет, в каких случаях подача извещения не требуется.

Услуга доступна на региональном портале в разделе " Гражданам " — "Земля" — "Другое". Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут через нее уведомить правительство Московской области о намерении продать сельхозземлю — указать цену, размер, местоположение и срок расчета. Это обязательно для всех продавцов, так как область имеет приоритетное право покупки таких участков. Исключение — садовые и огородные участки, а также земли для личного подсобного хозяйства, которые относятся к сельхозназначению.