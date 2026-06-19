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Услугу по подаче извещений о продаже участков упростили в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:06 19.06.2026
Услугу по подаче извещений о продаже участков упростили в Подмосковье

В Подмосковье упрощена услуга по подаче извещений о продаже участков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Частные дома в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили подачу извещений о продаже земельных участков сельхозназначения на территории региона, в этом помог умный сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Процесс подачи извещений о продаже сельхозземель в регионе переведен в "цифру" еще в 2019 году. Теперь, благодаря внедрению в форму услуги умного сервиса "Предзаполнение полей", он стал еще удобнее для пользователей", — приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.
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Она пояснила, что после ввода кадастрового номера система самостоятельно предзаполнит основные характеристики земельного участка, проверит категорию и вид разрешенного использования земельного участка, а также подскажет, в каких случаях подача извещения не требуется.
Услуга доступна на региональном портале в разделе "Гражданам" — "Земля" — "Другое". Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут через нее уведомить правительство Московской области о намерении продать сельхозземлю — указать цену, размер, местоположение и срок расчета. Это обязательно для всех продавцов, так как область имеет приоритетное право покупки таких участков. Исключение — садовые и огородные участки, а также земли для личного подсобного хозяйства, которые относятся к сельхозназначению.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации) выбрать категорию заявителя, заполнить форму и приложить документы. Результат придет в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.
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