Больницы Подмосковья получили 109 единиц реабилитационной техники

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. С начала года в больницы Московский области поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении после болезни или травмы. С начала года в больницы Подмосковья поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что врачи уже используют новую медтехнику в работе.

Среди нового оборудования — тренажеры с биологической обратной связью, аппараты для механотерапии, комплексы для восстановления движений, тренировки равновесия и координации, а также другая современная техника.

Оборудование получили Щелковская, Чеховская, Солнечногорская, Королевская, Клинская и другие больницы региона, а также областной госпиталь для ветеранов войн.