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Больницы Подмосковья получили 109 единиц реабилитационной техники - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:36 19.06.2026
Больницы Подмосковья получили 109 единиц реабилитационной техники

Более 100 единиц реабилитационной техники поступило в подмосковные больницы

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. С начала года в больницы Московский области поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении после болезни или травмы. С начала года в больницы Подмосковья поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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Глава ведомства добавил, что врачи уже используют новую медтехнику в работе.
Среди нового оборудования — тренажеры с биологической обратной связью, аппараты для механотерапии, комплексы для восстановления движений, тренировки равновесия и координации, а также другая современная техника.
Оборудование получили Щелковская, Чеховская, Солнечногорская, Королевская, Клинская и другие больницы региона, а также областной госпиталь для ветеранов войн.
Технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Кроме того, в регионе действует федеральный проект "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация" — он направлен на повышение доступности и качества реабилитационной помощи.
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